Взрыв в жилом доме прогремел к северо-западу от Баку

Отмечается, что взрыв произошел на третьем этаже здания в городе Хырдалан Абшеронского района.

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Взрыв прогремел в азербайджанском городе Хырдалан, расположенном в пяти километрах к северо-западу от Баку. Сообщается, что инцидент произошел в жилом пятиэтажном доме. Уточняется, что есть раненые.

Информацию приводит РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана. Местный Минздрав сообщает о четырех раненых гражданах.

«На горячую линию министерства поступила информация о взрыве на третьем этаже пятиэтажного жилого дома, расположенного в городе Хырдалан Абшеронского района. В настоящее время на место происшествия привлечены сотрудники Государственной противопожарной службы и Службы охраны особого риска МЧС», - цитирует агентство МЧС республики.

Ранее в подмосковном городе Истра загорелся склад маркетплейса Ozon. Уточнялось, что возгорание произошло в одном из блоков, в котором хранились товары и принимались от продавцов.

По последним данным, масштабное возгорание удалось локализовать на площади 55 тысяч квадратных метров.