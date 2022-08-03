Дымовая завеса: свежие кадры с коптера масштабного пожара на складе OZON в Истре

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

«Звезда» показывает новые кадры с коптера, на которых запечатлено тушение огня, распространившегося на площади 55 тысяч квадратных метров на складе маркетплейса OZON в Истринском районе Московской области. Судя по ним, на месте происшествия продолжают работать спасатели и техника, пламя перестало распространяться по территории нежилого здания.

Немногим ранее стало известно, что возгорание удалось локализовать. На предотвращение распространения пламени сотрудникам экстренных служб понадобилось более восьми часов: сигнал о возгорании поступил 3 августа в 12:30.

Медицинская помощь понадобилась двум сотрудникам маркетплейса. В настоящее время они доставлены в Истринскую областную больницу. В интернет-магазине OZON пока не стали называть даже предварительную сумму ущерба. Основной версией причины пожара в экстренных службах назвали поджог.