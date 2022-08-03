Россия призвала мировое сообщество не допустить попадания ядерного оружия к террористам

Россия потребовала от ядерных держав и всех стран ответственного отношения к своим обязательствам в сфере контроля над ядерными вооружениями.

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Россия обратилась к ядерным державам и ко всему мировому сообществу с призывом усилить контроль в сфере ядерного вооружения и не допустить его попадания в руки террористов. Соответствующее заявление сегодня сделал заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин на Обзорной конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия.

«Усилия международного сообщества в конечном итоге должны быть направлены на снижение риска попадания ядерного оружия и материалов в руки террористических организаций. Мы призываем все страны ответственно относиться к своим обязательствам в сфере контроля над ядерными вооружениями, а также по уголовному преследованию террористов и их сторонников», - заявление дипломата приводит ТАСС.

Ранее представитель МИД КНР Фу Цун на конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке заявил о приверженности стратегии самообороны в ядерной сфере и предупредил США о недопустимости размещения ядерного оружия в Индо-Тихоокеанском регионе.