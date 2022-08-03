В КНР назвали некорректными попытки Запада исключить РФ из международных дискуссий

Представитель Китая добавил, что западные страны сейчас пытаются не разговаривать с Россией.

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Страны Запада предпринимают попытки исключить Российскую Федерацию из международных дискуссий и пытаются вовсе не иметь общения с Россией. Но такое поведение, по мнению Китая, некорректно. Об этом заявил руководитель департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг.

«Западные страны сейчас пытаются не разговаривать с Россией вовсе, исключить ее из международных дискуссий. Мы не думаем, что это корректно», - приводит его слова РИА Новости.

Заявление Цонга прозвучало на полях обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.

Немногим ранее во время данной конференции Фу Цонг сообщил о необходимости вывода Соединенными Штатами всего их ядерного оружия из Европы. Также Цонг призвал «воздержаться от размещения ядерного оружия в любом другом регионе».