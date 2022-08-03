Украинский пленный рассказал, как ему удалось выжить после удара HIMARS по Еленовке

Как уточнил выживший пленный, все дело в том, что удар пришелся в другую часть здания.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Миноброны России публикует видеозапись с украинским пленным, пережившем обстрел Еленовки ВСУ при помощи РСЗО HIMARS.

Пленный рассказал, как ему удалось выжить после удара. Выжившему просто повезло лечь спать в нужной части барака.

«В момент удара находился на первом ярусе на середине здания. А удар пришелся во вход здания», - признался украинский военнослужащий.

Ранее заместитель министра обороны Александр Фомин обратил внимание на тот факт, что киевский режим настоял на размещении своих пленных именно в Еленовке, куда потом и ударил.

Также Фомин заметил, что ударом по Еленовке Украина пыталась устранить свидетелей и исполнителей военных преступлений, которые совершались в том числе и против мирных жителей.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов