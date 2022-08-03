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МО РФ: Киев ударом по Еленовке пытался устранить свидетелей и исполнителей преступлений

17:27 03.08.2022
По словам заминистра обороны РФ Фомина, Киев перед ударом настоял на том, чтобы сдавшиеся националисты содержались именно в еленовском СИЗО.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА Новости
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Ракетный удар по следственному изолятору в Еленовке был нанесен Вооруженными силами Украины с целью устранить свидетелей и исполнителей военных преступлений, совершенных украинскими националистами. Об этом заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин. Он отметил, что до нанесения удара Киев настоял на том, чтобы сдавшиеся националисты содержались именно в Еленовке.

«20 мая 2022 г. сдавшиеся в плен военнослужащие нацполка "Азов"* были доставлены в СИЗО н.п. Еленовка. Украинская сторона настояла именно на этом месте содержания пленных. 28 июля 2022 г. было опубликовано видеопризнание в преступлениях "азовцев"* Дмитрия Козацкого. Как итог, в ночь с 28 на 29 июля 2022 г. был нанесен удар по СИЗО в Еленовке. Руководство Украины отдало приказ о нанесении ракетного удара, так как пленные боевики полка "Азов"* начали давать свидетельские показания, разоблачающие их преступления, в том числе и против мирных граждан», - заявил Фомин на брифинге.

Напомним, в конце июля ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по следственному изолятору в Еленовке. По данным Минобороны России, в результате удара погибли 50 человек. Информация о вине Киева в ударе была передана в ООН.

* Набатальон «Азов» признан в РФ террористической организацией

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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