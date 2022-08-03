Губернатор Подмосковья сообщил, что местонахождение двух человек из-за пожара на складе OZON неизвестно

Борьбу с огнем в настоящее время ведут 96 человек и 30 единиц техники.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что неизвестно местоположение двух человек, которые работали на складе OZON в Истринском районе. Нежилое здание горит на площади 50 тысяч квадратных метров.

«Местонахождение двух человек пока не установлено», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, из здания склада эвакуировали тысячу человек. В настоящее время, по данным МЧС, борьбу с огнем ведут 96 человек и 30 единиц техники. Причины возгорания выясняются. Прибывшие к месту пожара два вертолета Ка-32 уже совершили 20 сбросов воды общим объемом 100 тонн.