В МО РФ заявили, что ударом по Еленовке украинские власти пытались запугать сдающихся в плен

В российском военном ведомстве отметили, что многие украинские военнослужащие добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным со стороны РФ.

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Замминистра обороны РФ Александр Фомин обвинил ВСУ в намеренном ударе по следственному изолятору в Еленовке. На брифинге для иностранных военных атташе он назвал произошедшее провокацией с целью запугать украинских военнослужащих, желающих сложить оружие и сдаться в плен.

По словам замглавы российского военного ведомства, украинские военные обстреляли колонию с помощью американской РСЗО HIMARS, когда пленные стали давать показания о преступлениях против гражданского населения. Он подчеркнул, что решение о ракетном ударе принималось на уровне украинских властей.

«Руководство Украины отдало приказ о нанесении ракетного удара, так как пленные боевики полка "Азов"* начали давать свидетельские показания, разоблачающие их преступления, в том числе против мирных граждан», - сказал Фомин.

Он также обвинил украинскую сторону в бездоказательной попытке свалить ответственность за трагедию в Еленовке на РФ.

Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ с помощью американской РСЗО HIMARS обстреляли следственный изолятор в Еленовке. По данным ведомства, погибли 50 украинских военнопленных, 73 получили ранения. Позже официальный представитель ведомства Игорь Конашенков обвинил США в прямом вовлечении в конфликт на Украине.

* Нацбатальон «Азов» признан террористической организацией на территории РФ

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов