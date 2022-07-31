Россия пригласила экспертов ООН и Красного креста для расследования удара ВСУ по СИЗО в Еленовке

По сообщениям Минобороны России, число погибших во время обстрела ВСУ по следственному изолятору достигло 50 украинских военнопленных.

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Российская Федерация официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного креста для проведения объективного расследования удара Вооруженных сил Украины по СИЗО в Еленовке, в результате которого погибло большое количество украинских военнопленных. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Накануне в Минобороны РФ заявили, что число погибших во время обстрела СИЗО в Еленовке выросло до 50. По словам Игоря Конашенкова, останки 48-ми военнопленных украинцев были извлечены из-под завалов помещений изолятора, еще двое пленных от тяжелых ранений скончались при доставке в больницу.

Кроме того, официальный представитель МО РФ, комментируя удар по следственному изолятору в Еленовке, заявил, что всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично Владимир Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон.