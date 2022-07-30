Володин назвал Зеленского и Вашингтон ответственными за удар в Еленовке

Он считает, что намеренно уничтожаются свидетели преступления против человечества.

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Спикер Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин обвинил Вашингтон и Владимира Зеленского в ударе по следственному изолятору в Еленовке, в котором содержались украинские военнопленные. По его словам, это сделали, что не допустить нового Нюрнбергского процесса.

«Вашингтон и Киев убирают свидетелей своих преступлений против человечества, чтобы граждане европейских государств и США не отвернулись от них, а поставки оружия и боеприпасов продолжались. Публичные признания своих зверств националистами батальона «Азов»* неминуемо привели бы к требованиям привлечь к уголовной ответственности руководителей ряда стран НАТО», - написал политик в своем telegram-канале.

Напомним, накануне украинские войска при помощи американской реактивной системы залпового огня HIMARS нанесли удар по тюрьме, где содержались бойцы батальона «Азов»*, сдавшиеся в Мариуполе. В результате обстрела погибли 53 пленных. Еще 75 человек ранены.

Семерых пострадавших после обстрела СИЗО в Еленовке украинских военнопленных доставили в 15-ю больницу Донецка. Как сообщил дежурный хирург Михаил Юренко, все они в тяжелом состоянии.

* «Азов» - организация, против членов которой в РФ возбуждены уголовные дела.