В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Россия передала ООН информацию о вине Киева в ударе по СИЗО в Еленовке

Максим Крюков
05:35 31.07.2022
Дмитрий Полянский заявил, что Москва призвала ООН безотлагательно дать оценку инциденту с обстрелом следственного изолятора в Еленовке.
Россия передала ООН информацию о вине Киева в ударе по СИЗО в Еленовке
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Российская сторона передала Генсеку ООН Антониу Гутерришу данные, свидетельствующие о вине киевских властей в обстреле СИЗО в Еленовке. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации в ООН Дмитрий Полянский.

«Сегодня мы сообщили генсеку ООН Антониу Гутерришу об имеющейся у нас информации об ответственности Украины за удар по СИЗО в Еленовке», - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Полянского, Россия осудила попытки украинской стороны свалить на нее вину за это преступление.

Кроме того, он заявил, что Москва призвала ООН безотлагательно дать оценку инциденту с обстрелом следственного изолятора в Еленовке, где содержались украинские националисты, сдавшиеся в плен с завода «Азовсталь».

Ранее Российская Федерация официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного креста для проведения объективного расследования удара Вооруженных сил Украины по СИЗО в Еленовке, в результате которого погибло большое количество украинских военнопленных. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:50 В стране и мире
Ракетный эсминец ВМС США зашел в Турцию
02:10 В стране и мире
Видео
В порту Мариуполя открыли мемориал в честь погибших при разминировании моряков
04:10 Армия
Видео
На Камчатке в Авачинской бухте прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ
22:20 В стране и мире
Видео
ВСУ снова осыпали минами-лепестками жилые районы Донецка
00:23 В стране и мире
Россия пригласила экспертов ООН и Красного креста для расследования удара ВСУ по СИЗО в Еленовке
Популярное
Видео
Минобороны России опубликовало полный список погибших от удара по СИЗО в Еленовке
МО России: к спецоперации на Украине привлечена лишь часть ВС РФ, ее достаточно для выполнения задач
Видео
Роскосмос показал примерную схему орбитальной станции, которая заменит МКС
Видео
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России
Видео
Высокоточный удар ВС РФ уничтожил склад ракет «Harpoon» из США и военный корабль ВСУ в порту Одессы
Видео
ПВО РФ за сутки перехватили 10 снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.