Дмитрий Полянский заявил, что Москва призвала ООН безотлагательно дать оценку инциденту с обстрелом следственного изолятора в Еленовке.

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Российская сторона передала Генсеку ООН Антониу Гутерришу данные, свидетельствующие о вине киевских властей в обстреле СИЗО в Еленовке. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации в ООН Дмитрий Полянский.

«Сегодня мы сообщили генсеку ООН Антониу Гутерришу об имеющейся у нас информации об ответственности Украины за удар по СИЗО в Еленовке», - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Полянского, Россия осудила попытки украинской стороны свалить на нее вину за это преступление.

Кроме того, он заявил, что Москва призвала ООН безотлагательно дать оценку инциденту с обстрелом следственного изолятора в Еленовке, где содержались украинские националисты, сдавшиеся в плен с завода «Азовсталь».

Ранее Российская Федерация официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного креста для проведения объективного расследования удара Вооруженных сил Украины по СИЗО в Еленовке, в результате которого погибло большое количество украинских военнопленных. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.