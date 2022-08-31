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Reuters: миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева в сторону ЗАЭС

Игнат Далакян
06:57 31.08.2022
Пока остается неясным, когда миссия МАГАТЭ планирует прибыть в пункт назначения.
Reuters: миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева в сторону ЗАЭС
© Фото: Константин Михальчевский РИА Новости
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Агентство Reuters утверждает, что миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева в сторону Запорожской АЭС.

«Автоколонна МАГАТЭ в среду утром выехала из Киева по направлению к ЗАЭС», - сообщает агентство, ссылаясь на очевидца.

Пока остается неясным, когда миссия МАГАТЭ планирует прибыть в пункт назначения.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что члены делегации МАГАТЭ, которые должны осуществить инспекцию на ЗАСЭС прибыли в Киев. Представители агентства были замечены в одном из отелей украинской столицы.

Напомним, что Запорожская АЭС постоянно подвергается обстрелам со стороны войск Украины. По данным МАГАТЭ, на прошлой неделе из-за обстрелов пострадала ЛЭП около ЗАЭС. Ожидается, что миссия МАГАТЭ прибудет в Запорожье в конце этой недели. Москва рассчитывает на объективность инспекции и выражает готовность к сотрудничеству.

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