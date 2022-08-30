CNN: делегация МАГАТЭ прибыла в Киев

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Члены делегации МАГАТЭ, которые должны провести инспекцию на Запорожской атомной электростанции, на данный момент находятся в Киеве. Об этом сообщает телеканал CNN.

Журналисты телеканала заметили в одном из отелей украинской столицы 14 членов делегации. На данный момент неизвестна точная дата прибытия комиссии на ЗАЭС.

Ранее агентство сообщило о вылете делегации из Вены. Уточняется также, что задача миссии - способствовать обеспечению ядерной безопасности на Запорожской АЭС.

Напомним, что Запорожская АЭС постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. По данным МАГАТЭ, на прошлой неделе из-за обстрелов пострадала ЛЭП около АЭС. Ожидается, что миссия прибудет в Запорожье в конце этой недели. Москва рассчитывает на объективность инспекции в выражает готовность к сотрудничеству.