Собчак сообщила о частичном параличе у Чубайса

У экс-руководителя администрации президента РФ плохо работают руки и ноги, а также не закрывается глаз.

© Фото: Anton Belitsky, Russian Look, Globallookpress

У бывшего руководителя администрации президента РФ Анатолия Чубайса выявлен частичный паралич лица, у него плохо работают руки и ноги. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак.

«Анатолию Борисовичу Чубайсу окончательно подтвердили диагноз: синдром Гийена - Барре. Состояние стабилизировалось, но Анатолий Борисович по-прежнему в реанимации, плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз, у него частичный паралич лица... Некоторые СМИ списывают это на коронавирус - однако он переболел им два года назад, а последнюю прививку сделал полгода назад», - написала Собчак в своем Telegram-канале.

Напомним, Чубайс был госпитализирован в конце июля. Он находится в одной из клиник в Европе. Медики диагностировали у политика синдром Гийена - Барре.