Чубайсу подтвердили синдром Гийена - Барре

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Подтвержден ранее предварительный диагноз Анатолия Чубайса - у бывшего руководителя администрации президента РФ синдром Гийена - Барре. В настоящий момент он находится в стабильном состоянии, но не все функции организма работают полноценно.

Об этом в своем Telegram-канале со слов супруги Чубайса Авдотьи Смирновой сообщила Ксения Собчак.

«Анатолий Борисович по-прежнему в реанимации, плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз, у него частичный паралич лица», - говорится в сообщении.

Собчак отметила, что нынешнее состояние Чубайса вряд ли связано с коронавирусом вопреки сообщениям в СМИ, так как он перенес болезнь двумя годами ранее и впоследствии прививался.

Синдром Гийена - Барре - аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система заболевшего поражает собственные периферические нервы. О том, что Чубайс попал в реанимацию, Собчак сообщала ранее, 31 июля.