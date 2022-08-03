В опознавательную зону ПВО Тайваня были направлены 27 военных самолетов КНР

Для наблюдения за китайскими самолетами направлен воздушный патруль, развернуты ЗРК.

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Народно-освободительная армия Китая направила в зону опознавания противовоздушной обороны Тайваня 27 самолетов за сегодня на фоне завершения визита спикера палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси. Об этом сообщили в Минобороны острова.

Как сообщает РИА Новости, зафиксированы шесть истребителей J-11, пять многоцелевых истребителей J-16 и 16 СУ-30. Тайвань направил для наблюдения воздушный патруль и развернул зенитно-ракетные комплексы.

Вчера, 2 августа, Минобороны Тайваня заявило, что подразделения ПВО острова зафиксировали 21 самолет Народно-освободительной армии Китая на юго-западе Тайваня. На экраны радаров якобы попали восемь истребителей J-11, 10 многоцелевых истребителей J-16, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, самолет радиоэлектронной борьбы Y-9 и самолет радиоэлектронной разведки Y-8.