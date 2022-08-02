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МО Тайваня заявило, что 21 самолет армии Китая вошел в опознавательную зону ПВО

Ирина Елагина
21:29 02.08.2022
Более 20 самолетов ВВС Китая вошли в зону ПВО острова Тайвань.
МО Тайваня заявило, что 21 самолет армии Китая вошел в опознавательную зону ПВО
© Фото: 21самолет Walid Berrazeg Keystone Press Agency Globallookpress
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Минобороны Тайваня заявило, что подразделения ПВО острова зафиксировали 21 самолет Народно-освободительной армии Китая на юго-западе Тайваня. 

На экраны радаров якобы попали восемь истребителей J-11, десять многоцелевых истребителей J-16, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, самолет радиоэлектронной борьбы Y-9 и самолет радиоэлектронной разведки Y-8.

В ответ Тайвань направил воздушный патруль для контролирования ситуации и  развернул зенитно-ракетные комплексы. Об этом со ссылкой на МО Тайваня сообщило РИА Новости.

Напомним, что Народно-освободительной армии Китая предупредила о масштабных учениях в акватории Тайваня с вечера 2 до 7 августа в ответ на визит спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

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