МО Тайваня заявило, что 21 самолет армии Китая вошел в опознавательную зону ПВО

Более 20 самолетов ВВС Китая вошли в зону ПВО острова Тайвань.

© Фото: 21самолет Walid Berrazeg Keystone Press Agency Globallookpress

Минобороны Тайваня заявило, что подразделения ПВО острова зафиксировали 21 самолет Народно-освободительной армии Китая на юго-западе Тайваня.

На экраны радаров якобы попали восемь истребителей J-11, десять многоцелевых истребителей J-16, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, самолет радиоэлектронной борьбы Y-9 и самолет радиоэлектронной разведки Y-8.

В ответ Тайвань направил воздушный патруль для контролирования ситуации и развернул зенитно-ракетные комплексы. Об этом со ссылкой на МО Тайваня сообщило РИА Новости.

Напомним, что Народно-освободительной армии Китая предупредила о масштабных учениях в акватории Тайваня с вечера 2 до 7 августа в ответ на визит спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.