Лавров назвал визит Пелоси на Тайвань показом вседозволенности

Глава МИД РФ заявил, что не видит иной причины в событии, кроме как желание показать позицию «что хочу, то и ворочу».

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Глава МИД РФ заявил, что «это отражает ту же линию применительно к украинской ситуации».

«Стремление показать вседозволенность - что хочу, то и ворочу. Создавать раздражитель на пустом месте. Иной причины не вижу», - сказал Лавров.

Ранее он рассказал, какие отношения Россия намерена строить с Китаем. Глава МИД РФ заявил о совместном с КНР намерении строить «более демократичные международные отношения», не придумывая для них новые правила.