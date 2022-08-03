Пожар в 50 тысяч «квадратов» на складе OZON в Подмосковье сняли с коптера

До этого в МЧС сообщали, что к ликвидации возгорания привлекли два вертолета Ка-32.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Телеканал «Звезда» публикует кадры тушения масштабного возгорания на складе в подмосковном селе Петровское с высоты птичьего полета. На них видно, как из нежилого здания все еще выходят языки пламенем, оно окутано черным дымом. Противодействуют огню пожарная техника и вертолеты.

До этого подмосковная прокуратура опубликовала кадры борьбы с огнем на складе. Кроме того, в МЧС сообщали, что к ликвидации возгорания привлекли два вертолета Ка-32.

Площадь возгорания составила 50 тысяч квадратных метров. По данным РИА Новости, горит склад маркетплейса OZON. Из здания эвакуировались 1 000 человек. В настоящее время, по данным спасательного ведомства, борьбу с огнем ведут 96 человек и 30 единиц техники. Причины возгорания выясняются.