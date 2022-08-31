То ли Конституция, то ли Декларация: Байден спутал строки из госдокументов США

В 2020-ом году Джо Байден также оговорился, процитировав строчку из Декларации независимости, но сославшись на конституцию США.

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Американский президент вновь продемонстрировал свои способности в оговорках. На этот раз Джо Байден перепутал главные государственные документы США.

Так, он запутался в строках Конституции и Декларации независимости Соединенных Штатов. Это произошло на одном из мероприятий в штате Пенсильвания. Информацию приводит РИА Новости.

«"Мы, народ", - так начинается наша конституция… декларация», - цитирует Байдена агентство.

Двумя годами ранее Джо Байден также оговорился, процитировав строчку из Декларации независимости, но при этом сославшись на конституцию США.

В последнее время Джо Байден допускал много оговорок. Находясь в Саудовской Аравии, он сказал, что чтит эгоизм американских солдат. Президент США перепутал слово selfishness («эгоизм») со словом selflessness («самоотверженность»).

До этого от волнения Байден «присоединил» к НАТО вместо Швеции Швейцарию. Во время проходившего в Мадриде саммита президент Байден сказал, что «разволновался из-за расширения НАТО».