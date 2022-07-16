Байден заявил, что чтит эгоизм американских солдат на Ближнем Востоке

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Президент США Джо Байден, выступая на саммите в Саудовской Аравии, заявил, что чтит эгоизм американских солдат на Ближнем Востоке. Лидер перепутал два похожих по произношению слова в английском языке.

«Мы всегда чтим эгоизм американских солдат на Ближнем Востоке», - заявил Байден, читая свою речь с листа.

Президент перепутал слово selfishness («эгоизм») со словом selflessness («самоотверженность»).

Байден завершает свое турне по Ближнему Востоку, в последний день, 16 июля, президент участвует в саммите стран Персидского залива в саудовской Джидде. На саммите Байден встретился с шейхом ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Два лидера обсудили ряд региональных и международных возможностей и проблем, которые требуют тесной координации между двумя странами.

Это не первый конфуз Байдена в ходе его визита на Ближний Восток. В ходе встречи с палестинским коллегой Махмудом Аббасом в Вифлееме американский президент потерялся на ковровой дорожке, а за день до этого в присутствии руководства Израиля заявил, что следует всегда хранить память о «чести холокоста».