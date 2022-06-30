Байден переволновался и «присоединил» к НАТО вместо Швеции Швейцарию

Глава государства в ходе пресс-конференции по итогам саммита в Мадриде сообщил журналистам о телефонных разговорах с финским и шведским коллегами.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Американский лидер Джо Байден переволновался от присоединения Финляндии и Швеции к НАТО и случайно попытался «присоединить» туда и Швейцарию - это была очередная оговорка президента Соединенных Штатов.

Глава государства в ходе пресс-конференции по итогам саммита в Мадриде сообщил журналистам о телефонных разговорах с финским и шведским коллегами.

«Глава Швейцарии... Швейцарии, мой бог, я разволновался из-за расширения НАТО... Швеции», - сказал Байден.

Следует отметить, что это далеко не первый раз, когда 79-летний американский президент попадает в неловкую ситуацию из-за оговорок или необычного поведения, что породило слухи о наличии у него проблем со здоровьем. Так, во время своей речи, говоря о ситуации на Украине, он назвал граждан страны иранцами.

Напомним, что во вторник, 28 июня, в Мадриде во время саммита лидеров НАТО Анкара поддержала присоединение Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу. Впоследствии стороны подписали меморандум, в котором учитываются все обеспокоенности Турции.