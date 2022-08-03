Нэнси Пелоси вылетела из Тайваня

Она прилетела на остров вечером во вторник и покинула его в среду днем.

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Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси покинула Тайбэй. Она попрощалась с островом, куда прибыла с визитом во вторник вечером, и села в самолет.

Посещение Тайваня спикером вызвало бурную реакцию в Министерстве иностранных дел Китая. Глава МИД КНР Ван И заявил, что воссоединение Китая с Тайванем является «исторической неизбежностью». Он также заверил, что США не смогут использовать Тайвань для сдерживания Китая.

В Белом доме прокомментировали происходящее и заявили, что официальная позиция Вашингтона остается прежней: США выступают за принцип «одного Китая». Визит Пелоси, по мнению Белого дома, никак не противоречит этой позиции.