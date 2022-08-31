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«Много несправедливого»: Станкевич о критике Горбачева в России

Алиса Краузе
02:05 31.08.2022
Станкевич заметил, что теперь почивший Горбачев принадлежит истории, которая расставит все по местам.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sebastian Gabsch ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Михаил Горбачев - несомненно, монументальная фигура. Такое мнение высказал российский политик, историк и политолог Сергей Станкевич, заметив, что экс-президент СССР повернул ход и отечественной, и мировой истории.

«Он соединил две эпохи: советскую историю и новую Россию. В основном... люди, которые живут в новой России, относились к нему критически, и в этом было много несправедливого. Но теперь сам Горбачев принадлежит истории, и она уже спокойно все расставит по местам», - высказался эксперт в интервью «Звезде».

Станкевич признался, что у него осталось теплое чувство к Горбачеву как к человеку доброму и стремившемуся сделать благо своей стране.

«Не все, конечно, получилось, далеко не все», - заметил политик.

Тем не менее, по словам эксперта, ни у кого из государственных деятелей в мировой истории никогда не получалось всего, что они задумали. Очень часто, указал Станкевич, их действия приводили к противоположному результату.

«Поэтому давайте сегодня просто простимся и помолчим, а судить будем потом», - заключил политолог.

Ранее стало известно, что экс-глава Советского Союза Михаил Горбачев умер в возрасте 91 года после продолжительной болезни. По имеющимся сведениям, местом его захоронения, вероятно, станет Новодевичье кладбище в Москве.

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