Россия распространила в СБ ООН доказательства обстрелов ВСУ Запорожской АЭС

Также отмечено, что несколько беспилотников Украины нанесли удар по крыше специального блока.

© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Среди членов Совета Безопасности ООН Россия распространила письмо относительно обстрелов Запорожской АЭС. В частности, письмо содержало свидетельства обстрелов 29 августа вооруженными силами Украины атомной электростанции.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Постоянное представительство России при ООН. Также указано, что несколько беспилотников Украины нанесли удар по крыше специального блока.

«Мы распространили среди членов СБ ООН письмо, касающееся информации от Минобороны РФ по поводу обстрела ВСУ Запорожской АЭС 29 августа», - приводит агентство слова дипломатов.

Немногим ранее Минобороны России сообщило, что украинская артиллерия 30 августа обстреливала территорию Запорожской АЭС с огневой позиции в районе Никополя на противоположном берегу Каховского водохранилища. Отмечено, что обстреливавшее ЗАЭС подразделение было подавлено ответным огнем.

В то же время в сторону атомной электростанции движется миссия МАГАТЭ. По последним данным она выдвинулась из Киева в сторону ЗАЭС.