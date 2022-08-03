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МО России: в 132-м разведбате ВСУ отказались выполнять приказы и покинули позиции

12:01 03.08.2022
Также в российском военном ведомстве заявили об уничтожении базы хранения оружия из Польши во Львовской области.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России заявили об отказе командиров 132-го разведывательного батальона ВСУ выполнять приказы из-за высоких потерь от огня российской артиллерии. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«В районе населенного пункта Норцовка Харьковской области из-за высоких потерь от артиллерийского огня командиры подразделений 132-го разведывательного батальона отказались выполнять приказы командования, переправились с личным составом через реку Северский Донец и убыли в пункт временной дислокации», - заявил Конашенков.

Также представитель российского военного ведомства заявил об уничтожении базы хранения оружия из Польши во Львовской области. Кроме того, Конашенков отчитался об уничтожении более 50 украинских националистов и шести единиц автомобильной техники после удара ВКС России в Николаевке в ДНР.

В ежедневной сводке Минобороны говорится и об успехах боевой работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетчиков и артиллеристов. Так, за минувшие сутки поражены три пункта управления противника, а также неприятельские войска в 133 районах. Уничтожены четыре склада с оружием и боеприпасами и хранилища для топлива.

Ранее корреспондент «Звезды» Станислав Иващенко в своем сюжете рассказал и показал, как российские десантники держат оборону на передовой в Херсонщине.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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