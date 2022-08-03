В МО РФ заявили об уничтожении базы хранения оружия из Польши во Львовской области

Кроме того, в 132-м разведбате ВСУ отказались выполнять приказы и покинули позиции, добавили в МО РФ.

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Российские военные ракетным ударом уничтожили базу хранения с привезенными на Украину из Польши иностранным вооружением и боеприпасами в районе города Радехов во Львовской области. Об этом сообщил на брифинге 3 августа официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он также отчитался об уничтожении более 50 украинских националистов и шести единиц автомобильной техники после удара ВКС России по пункту временной дислокации подразделения 81-й аэромобильной бригады ВСУ в Николаевке в ДНР.

Представитель российского военного ведомства рассказал и о ситуации под селом Норцовка в Харьковской области. По словам Конашенкова, из-за высоких потерь от артиллерийского огня военнослужащие 132-го разведбатальона отказались выполнять приказы, оставили позиции, переправились через реку Северский Донец и убыли в пункт временной дислокации.

В ежедневной сводке Минобороны также говорится об успехах российских сил ПВО. Так, за минувшие сутки были уничтожены в воздухе пять беспилотников и две ракеты, которые украинские военные выпустили с помощью комплексов «Точка-У».

Ранее «Звезда» показала, как российские вертолеты Ми-28 «Ночные охотники» справляются с боевыми заданиями в зоне СВО.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов