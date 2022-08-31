Прорывая оборону: как танкисты НМ ЛНР громят ВСУ в боях под Северском

После освобождения Соледара и Северска откроется путь на последние для украинской армии большие города освобождаемой Донецкой Народной Республики.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Вся прифронтовая дорога под Северском изрыта артиллерией. Мчится украинский внедорожник на помощь поломавшейся машине бойцов ВСУ. Внезапно свист пуль прижимает к земле, а некоторых - навсегда. На группу украинских ДРГ вышла наша разведка.

Съемочная группа «Звезды» проезжает неподалеку на бронеавтомобиле, ибо по-другому здесь нельзя. Украинских боевиков из здешних мест выбили недавно, поэтому есть высокий риск нарваться на мину.

Российские вертолеты отработали по цели и, по науке, выпуская тепловые ловушки, ушли на перезарядку. Пролетают прямо над луганскими танкистами. Тем временем танк готовится к выезду. Работать будут на Северском направлении. Поставлена задача разделить Северск и Соледар, а именно пройти между этими городами, где находятся очень сильные укрепления, бетонные доты. В этом случае без танков не обойтись.

Первые линии эшелонированной обороны ВСУ под Северском уже прорваны. А дальше - километровые траншеи и бетонные укрепления в лесопосадках для маскировки.

«Уже не считаем пораженные цели. Перевалило за десяток. Мы считаемся лучшим экипажем», - говорит военнослужащий Народной Милиции ЛНР Роман.

Танкисты 3 батальона 4 бригады Народной Милиции ЛНР отправились на боевой выход. Впереди - неизвестность и вражеская артиллерия. Задача - жечь доты и склады боекомплекта ВСУ, чтобы пробить путь своей пехоте.

Когда украинские военные в полный рост прогуливались по траншеям, они даже не подозревали, что через минуту эти траншеи мгновенно опустеют. Те, кто уцелел, ныряют в так называемые «лисьи норы» - подземные ходы между окопами и блиндажи.

Зафиксировано попадание. Однако командир 3 батальона наводит на более важную цель - склад боекомплекта украинской армии. Главный наблюдатель и наводчик - оператор дрона. Сверху видно все, например, как украинский внедорожник эвакуирует часть бойцов ВСУ, среди которых возможно есть и командование, и быстро удирает прочь. Тем временем боевики вновь появляются в траншеях, стараясь посчитать потери. И снова приходится прятаться.

Наблюдать за работой танков можно только из дота. Техника работает на расстоянии трех километров. Угрожает только артиллерия. Благодаря профессиональной работе танкистов накрыть по-настоящему артиллерия попросту не успевает.

Танк уже отстрелялся, а артиллеристы ВСУ только проснулись - мимо. Наши успевают отойти. Тем временем, прикрывая отход своих, украинские боевики открывают огонь по ближним рубежам из автоматического гранатомета прямо с колес пикапа. И тут же получают ответный залп также из АГС, а затем отходят. Задача 4-й бригады - вбить клин между ВСУ в Соледаре и Северске. Дальше после освобождения этих городов откроется путь на последние для украинской армии большие города освобождаемой Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.