Армия Армия Армия

И в дождь, и в грязь: как бойцы НМ ЛНР освобождают Соледар от ВСУ

Владислав Кустов
Максим Крюков
06:40 22.08.2022
Сам город находится в низине. Это дает преимущество союзным войскам для наступления сверху.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Фронтовые дороги в некоторых районах Донецкой Народной Республики в настоящее время представляют собой размытые грязевые потоки из-за сильных дождей. Проехать по ним можно только на «Урале», «КамАЗе» или бронетехнике. Неподалеку от дороги на Соледар есть асфальтированная, но сейчас она без конца обстреливается ВСУ. Как обстреливаются и близлежащие к городу поселки.

Дальше приходится идти пешком. В грузовике от осколков не укроешься, да и цель эта слишком жирная для минометов украинских войск. Где-то под Соледаром стоит артиллерия ВСУ. Они бьют по населенному пункту, уничтожая инфраструктуру. Украинскую артиллерию затыкают российские штурмовики.

Мы тем временем на своих берцах ощущаем, какую ношу несут на себе бойцы союзных сил, беря высотку за высоткой, - по скользкой грязи, которая килограммами липнет к подошвам. Необходимо идти строго по следам от гусениц бронетехники, чтобы не наступить на мину «Лепесток».

ВСУ оставили занимаемые позиции. Деревья выжжены - такой был на подступах к городу натиск артиллерии. Нас сопровождают бойцы 7-й бригады Народной милиции ЛНР. Именно они сейчас освобождают Соледар от украинских военных.

«Господствующая высота для дальнейшего движения вперед, для дальнейших действий по освобождению Донбасса», - сказал позывной «Звездочет», военнослужащий НМ ЛНР, отвечая на вопрос о преимуществах взятия Соледара.

Наконец, вершина, с которой открывается вид на город, завод Knauf и террикон.

«В данный момент они уже наши. Наши войска продвигаются хорошими темпами благодаря грамотным действиям командования, которое грамотно распределяет свои силы. Вот видите дорога от "Кнауфа» идет? Это дорога на Артемов. То есть до Артемовска осталось всего ничего», - рассказал Позывной «Звездочет», военнослужащий НМ ЛНР.

Артиллерия 7-й бригады пресекает попытки ВСУ наладить снабжение своих войск в городе. Один БТР противника сожжен точным попаданием. Второй пытается уехать в обратном направлении, но снаряд догоняет и его. Пустынные улицы города пока находятся под контролем украинских военных. Их группа идет вдоль домов, превращенных в крепости. Огневые точки размещены в квартирах жителей.

На подступах к Соледару наблюдаются равнины, но местность холмистая. И, если взглянуть на сам город, он находится в низине. Это дает преимущество союзным войскам для наступления сверху.

Если посмотреть на карту города, видно, что он имеет вытянутую форму. Седьмая бригада ведет наступление с севера. ВСУ в городе обложены со стороны Покровского, Владимировки. Народная милиция движется и на Яковлевку.

«Ждем, пока это прекратится. Противник бьет в то место, куда мы должны двигаться для эвакуации. Говорят, там жилые дома. То есть ВСУ бьет по жилой застройке опять», - заявил корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.

Долго ждать не приходится. Артиллерия Народной милиции накрывает позиции ВСУ на терриконе. Это господствующая высота в Соледаре. А спустя несколько часов его полностью зачистила и взяла под контроль 7-я бригада.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что более трети мобилизованных для пополнения 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины дезертировало в Соледаре. По словам Игоря Конашенкова, укомплектованность бригады личным составом из-за больших потерь остается менее 50%

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:40 Армия
Видео
И в дождь, и в грязь: как бойцы НМ ЛНР освобождают Соледар от ВСУ
06:25 В стране и мире
статья
Преступный легион: как в ДНР проходит суд над наемниками и националистами
05:40 Армия
Видео
Бок о бок с россиянами: кадры работы артиллеристов ДНР по позициям ВСУ
00:15 В стране и мире
Видео
Самая высокая точка города: на телевышке в Херсоне установили флаг России
04:04 В стране и мире
Байден, Макрон, Шольц и Джонсон обсудили по телефону ситуацию на Запорожской АЭС
Популярное
Видео
Огонь и обломки: кадры первых минут после взрыва авто с Дарьей Дугиной
Видео
Readovka: автомобиль дочери Дугина взорвали в Подмосковье
Шойгу объявил, что МО РФ начинает серийное производство ракет «Циркон» и продолжает производство ракет «Кинжал»
Шойгу сообщил, что на МВТФ «Армия-2022» были подписаны контракты почти на полтриллиона рублей
Видео
Шойгу заявил, что ВСУ используют в боевых действиях тактику немецких нацистов
Видео
Шойгу: Украина ударила по Еленовке из страха перед свидетельскими показаниями «азовцев»*
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.