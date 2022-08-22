И в дождь, и в грязь: как бойцы НМ ЛНР освобождают Соледар от ВСУ

Сам город находится в низине. Это дает преимущество союзным войскам для наступления сверху.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Фронтовые дороги в некоторых районах Донецкой Народной Республики в настоящее время представляют собой размытые грязевые потоки из-за сильных дождей. Проехать по ним можно только на «Урале», «КамАЗе» или бронетехнике. Неподалеку от дороги на Соледар есть асфальтированная, но сейчас она без конца обстреливается ВСУ. Как обстреливаются и близлежащие к городу поселки.

Дальше приходится идти пешком. В грузовике от осколков не укроешься, да и цель эта слишком жирная для минометов украинских войск. Где-то под Соледаром стоит артиллерия ВСУ. Они бьют по населенному пункту, уничтожая инфраструктуру. Украинскую артиллерию затыкают российские штурмовики.

Мы тем временем на своих берцах ощущаем, какую ношу несут на себе бойцы союзных сил, беря высотку за высоткой, - по скользкой грязи, которая килограммами липнет к подошвам. Необходимо идти строго по следам от гусениц бронетехники, чтобы не наступить на мину «Лепесток».

ВСУ оставили занимаемые позиции. Деревья выжжены - такой был на подступах к городу натиск артиллерии. Нас сопровождают бойцы 7-й бригады Народной милиции ЛНР. Именно они сейчас освобождают Соледар от украинских военных.

«Господствующая высота для дальнейшего движения вперед, для дальнейших действий по освобождению Донбасса», - сказал позывной «Звездочет», военнослужащий НМ ЛНР, отвечая на вопрос о преимуществах взятия Соледара.

Наконец, вершина, с которой открывается вид на город, завод Knauf и террикон.

«В данный момент они уже наши. Наши войска продвигаются хорошими темпами благодаря грамотным действиям командования, которое грамотно распределяет свои силы. Вот видите дорога от "Кнауфа» идет? Это дорога на Артемов. То есть до Артемовска осталось всего ничего», - рассказал Позывной «Звездочет», военнослужащий НМ ЛНР.

Артиллерия 7-й бригады пресекает попытки ВСУ наладить снабжение своих войск в городе. Один БТР противника сожжен точным попаданием. Второй пытается уехать в обратном направлении, но снаряд догоняет и его. Пустынные улицы города пока находятся под контролем украинских военных. Их группа идет вдоль домов, превращенных в крепости. Огневые точки размещены в квартирах жителей.

На подступах к Соледару наблюдаются равнины, но местность холмистая. И, если взглянуть на сам город, он находится в низине. Это дает преимущество союзным войскам для наступления сверху.

Если посмотреть на карту города, видно, что он имеет вытянутую форму. Седьмая бригада ведет наступление с севера. ВСУ в городе обложены со стороны Покровского, Владимировки. Народная милиция движется и на Яковлевку.

«Ждем, пока это прекратится. Противник бьет в то место, куда мы должны двигаться для эвакуации. Говорят, там жилые дома. То есть ВСУ бьет по жилой застройке опять», - заявил корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.

Долго ждать не приходится. Артиллерия Народной милиции накрывает позиции ВСУ на терриконе. Это господствующая высота в Соледаре. А спустя несколько часов его полностью зачистила и взяла под контроль 7-я бригада.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что более трети мобилизованных для пополнения 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины дезертировало в Соледаре. По словам Игоря Конашенкова, укомплектованность бригады личным составом из-за больших потерь остается менее 50%