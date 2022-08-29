Сбитые беспилотники и перехваченные «Точки-У»: как ВС РФ продолжают поражать ВСУ в спецоперации

Кроме того, российскими средствами ПВО за сутки было сбито шесть беспилотников над территориями ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Местные жители поселка Благодатное в Николаевской области давно покинули свои дома. Их выгнали украинские националисты, чтобы развернуть на месте добротных хозяйств и огородов качественно укрепленный опорный пункт.

Так, российские десантники получили команду зачистить такое осиное гнездо. После проведения артиллерийской и авиационной подготовки позиции ВСУ были обработаны из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. Далее на штурм пошли подразделения ВДВ при поддержке танков. Несколькими группами с разных направлений, продвигаясь от улицы к улице, десантники уничтожали противника, засевшего в укрепленных огневых точках.

«Улица за улицей проходила зачистка данного населенного пункта. Здание за зданием. Работа была кропотливая. Ну, ребята молодцы, поставленная задача была выполнена», - сказал командир отделения Александр.

Тем временем потери ВСУ в технике после артподготовки и ударов с воздуха исчисляются десятками.

«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены девять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Артемовск, Райгородок, Славянск и Никольское в Донецкой Народной Республики, Камышеваха и Веселянка в Запорожской области, Николаев и Партизанское в Николаевской области, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 142-х районах», - сказал на брифинге официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На позициях также работают расчеты противотанковых комплексов «Корнет» подразделений Западного военного округа (ЗВО). Их огневые позиции на ключевых направлениях находятся вблизи переднего края обороны противника. Мобильной группе была поставлена задача уничтожить взводный опорный пункт в районе густой лесопосадки. Расчеты используют тактику кочующих орудий. Мобильные высокопроходимые пикапы позволяют практически бесшумно для противника выдвигаться на точку, занимать позиции, в считанные минуты проводить точный управляемый выстрел и отходить в укрытие. Результаты поражения фиксируются беспилотником.

«Сам комплекс «Корнет» создан для того, чтобы поражать любые виды живой силы и техники, также укрепления - блиндажи. Быстро отрабатываем по цели и сразу делаем после этого смену позиции, чтобы нас противник не вычислил, откуда мы работаем», - объяснил командир взвода противотанкового управляемого комплекса «Корнет» Сергей.

Российскими средствами ПВО за сутки было сбито шесть беспилотников над территориями ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Кроме того, перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У» и 21 снаряд реактивных систем залпового огня «Ольха» и «HIMARS», производства США, в районе Новой Каховки Херсонской области», - добавил Конашенков.

Ударами высокоточного оружия воздушного и наземного базирования за сутки уничтожено и ранено несколько сотен боевиков националистических формирований «Азов»*, «Айдар»** и «Кракен»***, пункты временной дислокации, склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов шестидесятой пехотной и пятьдесят третьей механизированной бригад ВСУ, а также сто восьмой бригады территориальной обороны.

*«Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

** «Айдар» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

***«Кракен» - нацбатальон, являющийся частью террористической организации «Азов», деятельность которой запрещена на территории РФ.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.