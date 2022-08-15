В Пекине отреагировали на новый визит американцев на Тайвань

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Власти КНР обратились к Вашингтону с призывом прекратить вмешиваться в дела, касающиеся лишь внутренней ситуации в Китае. Таким образом специальный представитель правительства страны по делам Корейского полуострова Лю Сяомин отреагировал на новый визит членов Конгресса США на Тайвань.

Дипломат настоял на том, что другие мировые государства должны придерживаться «политики одного Китая» и соответствующе относиться к Тайваню. Иные действия он сравнил с «игрой с огнем», от которой гибнут.

Сяомин в своем посте в Twitter также пригрозил всем, включая американскую сторону, что при попытке пойти против единства Китая на пути несогласные столкнутся с «великой стальной стеной». И возведут эту стену, по словам члена правительства КНР, 1,4 миллиарда жителей азиатского государства.

Ранее сообщалось, что на территорию Тайваня прибыла делегация конгрессменов из США во главе с сенатором Эдом Марки. Представители Соединенных Штатов запланировали встречу с местным высшим руководством в рамках турне по Индо-Тихоокеанскому региону.