Вооруженные силы КНР приведены в боевую готовность после прохода крейсеров США по Тайваньскому проливу

Китайские военные сопроводили крейсеры Chancellorsville и Antietam и полностью проконтролировали их деятельность.

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Вооруженные силы КНР приведены в состояние повышенной боеготовности после прохода крейсеров ВМС США по Тайваньскому проливу. Это сделано для того, чтобы своевременно пресечь любые провокации, говорится в заявлении официального представителя Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.

В сообщении отмечается, что Восточная зона боевого командования сопроводила крейсеры Chancellorsville и Antietam и полностью проконтролировала их деятельность.

«Подразделения командования находятся в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы своевременно пресечь любые провокации», - подчеркивается в заявлении, опубликованном в социальной сети WeChat.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников сообщило, что два военных корабля США осуществили проход через международные воды в Тайваньском проливе. Отмечается, что это является первой такой операцией после обострения напряженности с Китаем в связи с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.