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Вертолетная эквилибристика: кадры боевых вылетов ударных Ми-28

Анатолий Бородкин
Алиса Краузе
05:02 03.08.2022
«Звезда» показала, как российские «Ночные охотники» справляются с боевыми заданиями в ходе СВО.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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По кадрам экшн-камеры сразу и не поймешь, как они сняты. Это не дрон и не судно на воздушной подушке. Над камышами вдоль берега реки в район выполнения боевого задания выходят многотонные, ударные Ми-28.

Всю дистанцию машины идут на предельно малой высоте, огибая рельефы и, при этом, не снижая скорости. Только в последний момент вертолеты резко набирают высоту.

Подъем и снижение меньше, чем за минуту. За это время нужно успеть выпустить по указанным целям боезапас, несколько неуправляемых ракет, и во время резкого крена развернуть «Ночного охотника» на 180 градусов. Дальше - по маршруту отхода.

Боевая группа вернулась с очередного задания без потерь. Это садится «Ночной охотник». Следом возвращаются прикрывающие Ми-35 и Ми-8 с группой огневой поддержки. Все прошло штатно.

Каждый маршрут выхода в район нанесения удара и возвращения на базу уникален. Уже другие пролески и холмы, другие естественные укрытия. Воздушные тропы не должны повторяться. Летчики за месяц прорабатывают их больше полусотни.

Молодой штурман-оператор Ми-28 Артем рассказывает, что в такой вертолетной эквилибристике всегда высок процент импровизации.

«Мы выбираем основной маршрут для пролета к цели, но во время полета используем складки местности. Приходится маневрировать. Получается, в полете меняем маршрут, направления, заходы на цель», - рассказал штурман-оператор вертолета Ми-28 Артем.

Анализ местности, где приходится работать, проводят после каждого вылета. Но, всегда есть сюрпризы. Если предыдущая группа доложила, что на пути следования замечена лодка с рыбаками или неподвижный гражданский автомобиль, следующая в обязательном порядке обойдет этот район.

Вполне вероятно, это просто местные жители, но, возможно, и наводчики, корректирующие работу ПЗРК ВСУ. Запросов на поддержку от наших ребят на переднем крае много.

Техники успели пополнить боезапас, дозаправить вертолеты, экипажи готовятся запустить двигатели. «Ночной охотник» Артема и его командира снова выбран ведущей машиной. Штурманам ударной смешанной группы место нанесения удара известно. Основной маршрут уже определен, но не исключено, что будем импровизировать, говорят летчики.

Удары по позициям ВСУ будут наносить и в ходе ночных вылетов. Поэтому у экипажей дополнительное задание - на обратном пути провести разведку местности.

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