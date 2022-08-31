«Такого никогда не было»: диктор Шатилова поделилась первыми впечатлениями о Горбачеве

По словам Анны Шатиловой, становление Горбачева президентом восприняли положительно как в СССР, так и в других странах. Но потом что-то пошло не так.

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Начало президентства Михаила Горбачева было воспринято положительно как в Советском Союзе, так и в мире. Фактически последний президент СССР завершил холодную войну. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала советский и российский диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Анна Шатилова.

«Как только появился Горбачев, почувствовалось какое-то потепление, народ воспрянул духом. Человек, который без бумаг, спокойно, с улыбкой разговаривает, идет в народ. И что самое удивительное - впервые в жизни нашей страны рядом с президентом была жена. Такого раньше не было. И то, как его встречали во всех странах: "Горби, Горби!"», - рассказала Шатилова.

По словам диктора, особую симпатию к президенту СССР испытывала премьер Великобритании Маргарет Тэтчер. И изначально СССР и весь мир положительно воспринимали Горбачева - до определенного момента.

«Очевидно, кто-то из его товарищей завидовал и его подвели. Вдруг оказались пустыми полки магазинов, шахтеры бастуют - это уже никуда не годится. В планы Горбачева это не входило. Но при нем разрешили изучать произведения Бунина и Куприна, вывели войска из Афганистана. Почувствовалось какое-то новое веяние. А потом такой неблагополучный для него конец...» - рассказала Шатилова.

Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 91 года. Согласно завещанию, он будет похоронен рядом с супругой на Новодевичьем кладбище. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования близким и родным экс-главы Горбачева. Он направил им телеграмму.