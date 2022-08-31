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Песков назвал Горбачева очень сложной, многогранной и противоречивой личностью

Егор Левин
12:18 31.08.2022
Представитель Кремля назвал смерть первого президента СССР большой утратой для страны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал смерть первого президента СССР Михаила Горбачева, охарактеризовав его как непростого человека. Так он ответил на вопрос корреспондента «Звезды» о том, какова роль Горбачева в истории страны.

«Это, конечно, для нашей страны большая утрата. Этот человек оставил и оставит очень глубокий след, он повлиял на судьбы нашей Родины. Это очень сложная, очень многогранная и зачастую очень противоречивая личность. До сих пор он вызывает очень жесткие порой споры в нашем обществе. Но это часть нашей истории, которая уже войдет в века», - заявил Песков во время просветительского марафона «Знание».

Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин соболезнует в связи со смертью Горбачева.

Ранее Песков заявил, что решение об организации государственных похорон первого президента СССР Михаила Горбачева еще не принято.

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