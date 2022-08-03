В Siemens заявили, что турбину для «Северного потока» пока невозможно доставить в РФ

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На данный момент турбину для газопровода «Северный поток» невозможно доставить в Россию. Об этом заявил генеральный директор немецкой компании Siemens Energy Кристиан Брух в ходе визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в офис компании.

«Мы крайне заинтересованы в том, чтобы при поддержке федерального правительства вернуть турбину в Россию. С нашей точки зрения, все документы, таможенные документы... готовы, но нам нужно участие клиента, то есть "Газпрома". Этого пока нет. Поэтому мы не можем поставить эту турбину, которая находится здесь уже более недели», - заявил Брух.

«Газпром» 25 июля объявил, что прекращает эксплуатацию турбины на компрессорной станции «Портовая». Поставки по «Северному потоку» таким образом сократились до 20% от общей мощности. В тот же день российская компания получила от немецкой компании Siemens документы по возврату первой отправленной на ремонт и задержанной в Канаде из-за санкций турбины. Однако Москва отметила, что эти бумаги никак не решают проблемы и из-за них возникает еще больше неопределенностей.