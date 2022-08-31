В стране и мире Песков: Путин глубоко соболезнует в связи со смертью Горбачева Алиса Краузе Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Владимир Путин соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачева. © Фото: Bernd von Jutrczenka dpa Globallookpress Читайте нас на: Российский лидер Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с уходом из жизни бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Утром сегодняшнего дня президент Российской Федерации направит родственникам и близким почившего телеграмму. Соответствующие слова Пескова передает РИА Новости. Ранее стало известно, что экс-глава Советского Союза умер на 92-м году жизни. Смерть наступила после продолжительной болезни. По имеющейся информации, Михаил Горбачев, вероятнее всего, будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика