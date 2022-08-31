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«Социализм с человеческим лицом»: Хасбулатов об идеалах и стремлениях Горбачева

Марина Крижановская
00:48 31.08.2022
По мнению политика, Михаил Горбачев оставил в истории Советского Союза печальный след, при всем этом он создавал впечатление порядочного и честного человека.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Frederic ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов выразил соболезнования близким, друзьям Михаила Горбачева, «которых он любил, которые его окружали». На его взгляд, смерть Горбачева - это «большая потеря». Своим мнением он поделился со «Звездой».

«Я к нему очень хорошо относился. Мы часто встречались по работе в 1990-91 годах. Он оставил в моей памяти, во всяком случае, впечатления как об очень порядочном и честном человеке. Другое дело, конечно, как он не сумел сохранить Советский Союз, провести свои выборы. Но это уже чисто политическая оценка», - рассказал Хасбулатов.

Он добавил, что «с большой симпатией относился» к Горбачеву, у которого был идеал и стремление «создать социализм с человеческим лицом».

«Ну след-то он оставил, конечно, печальный: все предыдущие поколения лидеров Советского Союза, начиная с Ленина, укрепляли мощь, а он вместе с Ельциным сумел уничтожить - то, что не смогли сделать самые выдающиеся силы, самые могучие силы мира. <...> Политическая оценка, очевидно, вот такая», - подытожил последний председатель Верховного Совета РСФСР.

Немногим ранее бывший народный депутат РСФСР Сергей Бабурин выразил мнение, что Горбачев был «страшный человек». Он также заявил, что «придет время, когда правда о Горбачеве станет достоянием и российского общества, и мирового и мы все ужаснемся».

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