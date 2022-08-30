Военнослужащие МТО развернули полевые лагеря для иностранных участников СКШУ «Восток-2022»

Для комфортного проживания военнослужащих возведен новейший автономный полевой лагерь АПЛ-500, а также около 100 современных палаток для проживания личного состава.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В рамках подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Восток-2022» на полигоне «Сергеевский» Восточного военного округа военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения развернули полевой лагерь для воинских контингентов иностранных государств, принимающих участие в учении.

Для комфортного проживания военнослужащих возведен новейший автономный полевой лагерь АПЛ-500, а также около 100 современных палаток для проживания личного состава.

Полевой лагерь состоит из современных каркасных палаток, каждая из которых рассчитана для проживания 16 человек. Качество материалов, удобство и продуманность элементов лагеря отвечает всем необходимым требованиям для проживания в полевых условиях.

Комфортную температуру в палатках в холодное время суток обеспечивают обогреватели, а в теплое - кондиционеры. Лагерь оснащен кухней, прачечной, душевыми кабинами, туалетами, дизель-генераторными установками, которые обеспечивают бесперебойное электроснабжение.

На территории полевого лагеря функционируют столовые, развернуты продовольственные точки общепита, передвижные магазины, спортивные площадки, медицинские пункты, а также «Дом дружбы» для проведения культурно-массовых мероприятий.

Для хранения вооружения и военной техники оборудованы полевые парки, обеспеченные всем необходимым для обслуживания и ремонта автомобилей и боевых машин.

СКШУ «Восток-2022» пройдет с 1 по 7 сентября 2022 года под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО - «Бурдуны», «Горячие Ключи», «Князе-Волконский», «Лагунное», «Сергеевский», «Телемба», «Успеновский», а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

В ходе учения совместные действия с войсками (силами) Восточного военного округа, частью сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации отработают воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в том числе: Азербайджана, Алжира, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана.

Всего в СКШУ «Восток-2022» будет задействовано свыше 50000 военнослужащих, более 5000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

Ранее на иностранные участники стратегических учений «Восток-2022» прибыли на полигон «Сергеевский». Воинские контингенты сразу же приступили к подготовке и приему техники и вооружения в Приморском крае.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов