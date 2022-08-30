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Экс-сотрудник Белого дома: жители США никогда не узнают важный факт об Украине

Игнат Далакян
06:41 30.08.2022
По мнению американского политолога, жители США никогда не узнают, что западная Украина воевала на стороне Гитлера против собственной же страны.
Экс-сотрудник Белого дома: жители США никогда не узнают важный факт об Украине
© Фото: Manfred Vollmer imageBROKER.com Globallookpress
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Американцы никогда не узнают важную деталь про Украину о сотрудничестве националистов в годы Второй мировой войны с режимом Адольфа Гитлера, потому что ее им просто не расскажут. Об этом рассказал бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

Как пишет политолог, жители США, чьи интересы ограничены результатами матчей в футболе и гольфе, и понятия не имеют, что поддерживаемая Соединенными Штатами западная Украина воевала на стороне Адольфа Гитлера против их собственной же страны. Робертс пояснил, что американцы не узнают этих важных сведений, поскольку западная пресса игнорирует эти факты.

Кроме того, специалист отметил, что немецкое правительство действует в интересах Соединенных Штатов. Не смотря на то, что любая пропаганда нацизма в Германии запрещена, как пишет политолог, «немецкое правительство поддерживает бандеровских нацистов на Украине», которые «воюют против русских Донбасса».

Немецкие, европейские и американские средства массовой информации не заметят это несоответствие, как уверяет политолог.

«Реальность незнакома Западу, поскольку западный мир идет в полном невежестве к своей смерти», - заключил Робертс.

Ранее член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский заявил, что Украина как «антироссия» очень важна для Соединенных Штатов. Как отметил политик, проблема ущемления прав русскоязычных граждан на Украине существует не один год.

До этого вице-спикер Государственной думы РФ Ирина Яровая заявила, что США финансируют распространение нацизма в мире. По мнению политика, идеология однополярного мира является новой формой глобального фашизма.

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