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Вышинский заявил, что Украина как «антироссия» очень важна для США

Елизавета Потейчук
23:25 29.08.2022
Политик также подчеркнул, что проблема ущемления прав русскоязычных граждан на Украине существует не один год.
Вышинский заявил, что Украина как «антироссия» очень важна для США
© Фото: Britta Pedersen dpa Globallookpress
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Украина как «антироссия» очень важна для Соединенных Штатов Америки. С таким заявлением выступил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский в эфире программы «Между тем» с Наталией Метлиной на телеканале «Звезда».

«Украина как «антироссия» очень важна для Америки. Очень важна. Что при этом происходит внутри, сколько украинцев погибнет на фронтах, сколько и чьих прав будет нарушено - никого не интересует», - указал Вышинский.

Кроме того, политик подчеркнул, что проблема ущемления прав русскоязычных граждан на Украине существует не один год. По его словам, в 2014 году попытка отменить закон о функционировании русского языка как регионального стала проблемой, которая «заставила Крым отшатнуться от “майданной” Украины».

«А дальше пошло-поехало: в 2017 году проголосовали за закон о функционировании государственного языка, где уже было понятно, что права русскоязычных будут ущемляться, их будут заставлять учить своих детей на государственном языке», - добавил Вышинский.

Напомним, президент России Владимир Путин назвал ситуацию в Донецкой и Луганской народных республиках, сложившуюся за восемь лет, изоляцией и геноцидом. Об этом российский лидер заявил в ходе общения с победителями конкурса «Лидеры России».

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