Уличные бои и штурм дворца: как Багдад накрыли кровопролитные протесты

Массовые беспорядки в Багдаде вспыхнули еще накануне, когда глава оппозиции Муктада ас-Садр в знак протеста в ответ на отказ правительства провести досрочные парламентские выборы, закрыл офисы своей партии и объявил о своем уходе из политики.

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В Багдаде с новой силой возобновились вооруженные столкновения невзирая на комендантский час, едва взошло солнце. Автоматы, пулеметы, гранатометы и даже бронетехника. Выстрелы слышны по всему городу. Вооруженные сторонники противоборствующих политических сил стреляют друг в друга, по правительственным зданиям и армейским колоннам. Раненых вывозят на обычных тук-туках - мотоциклах с кабинами.

По данным телеканала Al Hadath, за два дня вооруженных столкновений в столице Ирака уже погибли больше 30 человек, сообщается также о семистах пострадавших. Известно о нескольких погибших солдатах, но большинство жертв зафиксировано среди сторонников шиитского лидера, влиятельного богослова имама Муктады ас-Садра.

Вооруженную оппозицию не остановили даже регулярные войска. Ночью к охраняемой «зеленой зоне», где расположен правительственный квартал и иностранные посольства, участники беспорядков подтянули минометы, и тогда начались настоящие бои. Жители Багдада слышали не только автоматные очереди. По данным телеканала «Al-Arabia», центр города подвергся ракетному удару, в результате чего сработали сирены воздушной тревоги в посольстве США. Несколько реактивных снарядов взорвались посреди жилого комплекса в «зеленой зоне».

Протестующие требуют досрочных выборов и создания широкой шиитской коалиции в парламенте страны. Массовые беспорядки в Багдаде вспыхнули еще накануне, когда глава оппозиции Муктада ас-Садр в знак протеста в ответ на отказ правительства провести досрочные парламентские выборы, закрыл офисы своей партии и объявил о своем уходе из политики.

Сотни сторонников Ас-Садра с оружием в руках прорвались в «зеленую зону» Багдада. Им удалось взять штурмом Дворец республики - штаб-квартиру правительства Ирака. Для подавления протеста в столицу были срочно стянуты войска. Им удалось вытеснить митингующих из штаб-квартиры правительства.

Сейчас в Багдаде силовики перекрыли улицы, но по ним продолжают расхаживать люди вооруженные автоматами и гранатометами. Как минимум, уже сутки закрыты все предприятия и учреждения. Кроме того, из-за массовых беспорядков Иран закрыл границу с Ираком. Посольство Кувейта призвало своих граждан уезжать из страны. Появились и сообщения об эвакуации дипмиссии США, но госдеп их довольно быстро опроверг.

«Какие уступки для оппозиции могут остановить беспорядки в Багдаде? Это кризис нынешней власти в Ираке», - заявил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Иракское правительство продолжает вести переговоры с оппозицией. Премьер Ирака запретил стрелять в протестующих сторонников ас-Садра. На самом деле, их протесты продолжаются с октября прошлого года, когда прошли парламентские выборы. Сам Ас-Садр, чьи сторонники участвовали в стычках с армией, объявил голодовку до полного прекращения насилия в стране. Он установил для своих сторонников крайний срок. За один час они должны были прекратить акции протеста, в том числе сидячие забастовки.

«Я надеялся на мирные протесты, с чистыми сердцами, сердцами, наполненными любовью к своей стране - не те, которые прибегают к стрельбе. Это огорчает революцию, поскольку эта революция теперь похожа на насилие и убийство, это больше не революция», - считает лидер оппозиции Муктада ас-Садр.

Уже прошли первые похороны погибших в столкновениях сторонников Садра. Скорбящими заполнены улицы и мечети. Представители правительства и лидеры противоборствующих сил провели переговоры о прекращении огня. Также был отменен комендантский час. Но военные по-прежнему остаются в готовности к отражению новых атак.