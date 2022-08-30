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«Аль-Джазира»: при столкновениях в Багдаде погибло по меньшей мере 30 человек

Алексей Курильченко
10:52 30.08.2022
В ходе столкновения пострадали 110 сотрудников службы охраны.
«Аль-Джазира»: при столкновениях в Багдаде погибло по меньшей мере 30 человек
© Фото: Ameer Al-Mohammedawi, dpa, Globallookpress
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В результате беспорядков в Багдаде, вспыхнувших 29 августа, погибло по меньшей мере 30 человек, еще сотни ранены. Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Источник сообщает, что около 700 человек были ранены. Среди них 110 сотрудников службы охраны», - говорится в сообщении канала.

Напомним, 29 августа один из иракских политических лидеров, шиитский имам Муктада ас-Садр, объявил о решении уйти из политики. После этого сторонники политика направились в «зеленую зону» и ворвались в Республиканский дворец. Для восстановления порядка иракские силовики применили слезоточивый газ.

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