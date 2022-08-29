Иракские силовики освободили Республиканский дворец в Багдаде

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Республиканский дворец в Багдаде перешел под контроль силовых структур Ирака. Для этого против сторонников шиитского лидера Муктады ас-Садра пришлось применить спецсредства - слезоточивый газ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

«Иракские силовики взяли под полный контроль Республиканский дворец в Багдаде... Против сторонников влиятельного шиитского политика Муктады ас-Садра был применен слезоточивый газ», - передает телеканал.

Напомним, что сегодня сторонники движения шиитского имама Муктады ас-Садра после его заявления об уходе из политики начали штурмовать президентский дворец. Власти страны объявили о введении комендантского часа по всей территории города.