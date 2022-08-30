Саммит ЕС начался с поиска компромисса по шенгенским визам россиянам

В странах ЕС наметился раскол между сторонниками и противниками жестких визовых ограничений.

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С дискуссии по выдаче шенгенских виз гражданам России начался неформальный саммит Совета министров иностранных дел ЕС в Праге.

В странах Евросоюза нет единства мнений по визовой политике.

Прибалтийские государства и Чехия заявили о необходимости ужесточить визовый режим вплоть до полного запрета въезда россиян в страны ЕС. Германия и Франция ранее занимали более сдержанную позицию.

Глава МИД Чехии Ян Липавский в эфире Чешского телевидения сообщил подробности первого дня саммита.

«Мы предложили значительно ограничить выдачу виз гражданам РФ и наблюдаем определенный отклик у наших партнеров. Ожидаем оживленную дискуссию по данной теме. Будем искать компромисс», - отметил министр.

Напомним, что сегодня Германия заявила о приостановке облегченного визового режима с Россией, а Эстония с 18 августа запретила россиянам въезд в страну по шенгенским визам, выданным в Эстонии.