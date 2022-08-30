Невыполнимая миссия: что известно о провальной попытке наступления ВСУ под Херсоном

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Масштабное контрнаступление, о котором на Украине твердили едва ли не с конца весны, закончилось, так и не успев начаться. О начале боев за Херсон по каким-то причинам объявил замглавы Одесской областной администрации, который почти сразу же удалил этот пост.

При этом советник офиса президента Украины Алексей Арестович фактически опроверг планы собственных военных, назвав попытку взять реванш «маленьким симпатичным наступлением».

«Нужно понимать: поле боя глазами солдата и командующего группировкой очень сильно отличается, а командующий вам вряд ли докладывает. И то, что для вас «забуксовали», для него, возможно - этап замысла, который имеет свою логику и ритм, включая паузы и смену направлений сосредоточения основных усилий», - считает Арестович.

Министерство обороны России еще накануне вечером объявило об уничтожении двух украинских штурмовиков Су-25, а также десятков единиц наземной техники и 560-ти человек личного состава. В ведомстве указали, что попытка наступления с треском провалилась. При этом сегодня выяснилось, что потери противника оказались больше.

«В результате разгрома проведенного по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник понес масштабные потери. Эффективными действиями российской группировки войск за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1 200 украинских военнослужащих», - сказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Вместе с тем в российском оборонном ведомстве отметили, что в отчаянной попытке организовать наступление Киев задействовал горную штурмовую бригаду, которую под Херсон передислоцировали из Закарпатья.

«При отражении наступления противника российскими войсками разгромлены подразделения переброшенной для участия в операции из западной Украины 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ. Сложили оружие и сдались в плен пять военнослужащих данной бригады», - добавил Конашенков.

Медвежью услугу в этом плане Украине оказали США, которые еще до первых официальных заявлений Киева в эфире телеканала CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских военных поделились разведданными о подготовке к нанесению удара. О том, что никакого украинского контранаступления в принципе быть не может, говорили в эфире другого канала - Fox News.

«За последние дни Россия продолжила наступательные действия. Но чего не происходит, хотя украинцы об этом говорят месяцами, так это большого контрнаступления, чтобы вернуть себе Херсон. Но этого так и не случилось. И я много раз говорил, что у них нет на это сил», - считает военный эксперт Дэниел Дэвис.

Даже Великобритания, которая считается большим ястребом, чем США, предостерегала Украину от поспешного контрнаступления. Однако президенту США Джо Байдену предстоят выборы в Конгресс, и чтобы не потерпеть на них сокрушительное поражение, необходимо показать избирателю конкретный пример успешной борьбы с «российской агрессией». Еще одна тема - истощение в США отдельных видов боеприпасов, которое Пентагон активно опровергает.

«В Европе говорят, эти поставки уменьшаются, американцы стараются поставки эти делать, но опять же, вот эта помощь, которая была заявлена, три миллиарда долларов, так называемый ленд-лиз, рассчитана от года до трех. То есть ее надо произвести, ее надо подать», - рассказал член Экспертного совета «Офицеров России», капитан 1 ранга, военный эксперт Василий Дандыкин.

Попытка контрнаступления Украины совпала и с проведением неформальной встречи министров обороны стран ЕС, где представитель Киева Алексей Резников рассказал о необходимости поставок новых видов оружия. И понятно, что после сорванного контрнаступления никто из европейских чиновников не посмел ему отказать.

«Ситуация на земле продолжает оставаться очень непростой. Украине требуется наша поддержка, и мы будем продолжать ее оказывать. Речь не только о наращивании военного потенциала, но и о создании общеевропейской тренировочной миссии», - отметил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Эту идею уже одобрили представители всех входящих в Евросоюз государств, заявил по итогам встречи глава европейской дипломатии. Он также опроверг появившиеся в прессе сообщения о перебоях в поставках на Украину новых видов оружия, списав это на временную паузу.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.