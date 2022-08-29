В Минобороны РФ рассказали о попытке наступления ВСУ в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях
Украинская армия по прямому указанию президента страны Владимира Зеленского предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. Об этом сообщили в министерстве обороны России.
«В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери», - добавили в российском военном ведомстве.
Кроме того, по данным Минобороны, во время боев было уничтожено 26 танков ВСУ, 23 боевых машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, а также сбито два штурмовика Су-25. Потери из числа личного состава украинской армии составили свыше 560 военных.
Ранее в Минобороны сообщили, что в Херсонской области в районе населенного пункта Лозовое сорвана попытка военнослужащих ВСУ скрытно форсировать реку Ингулец, противник потерял более 130 боевиков и 10 единиц военной техники.
Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.