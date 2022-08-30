МО РФ: в ходе разгрома наступления ВСУ были уничтожены 1200 украинских военнослужащих

Российская группировка войск также уничтожила 48 танков, 46 боевых машины пехоты и 37 других боевых бронированных машин ВСУ.

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Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери после того, как их наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях было разгромлено. Как сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, ВСУ потеряла десятки единиц бронетехники и несколько сотен бойцов.

«В результате разгрома проведенного по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник понес масштабные потери. Эффективными действиями российской группировки войск за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих», - заявил Конашенков.

Ранее Минобороны РФ сообщил о провальной попытке наступления ВСУ в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. Украинские подразделения в ходе боев понесли большие потери в результате активной обороны группировки российских войск.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов