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В МИД РФ заявили об опасности гибридной войны против России из-за разжигания конфликта ядерных держав

Марина Крижановская
00:20 03.08.2022
При этом отмечено, что Россия вынуждена отстаивать «свое законное право на обеспечение коренных интересов безопасности».
В МИД РФ заявили об опасности гибридной войны против России из-за разжигания конфликта ядерных держав
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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В министерстве иностранных дел России констатировали, что против страны развязана гибридная военная кампания. С таким заявлением выступил заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

Он добавил, что данная кампания может привести к непосредственному столкновению между ядерными государствами. Дипломат заявил это во время обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.

«Против России, вынужденной отстаивать свое законное право на обеспечение коренных интересов безопасности, развязана гибридная военная кампания, чреватая сползанием к прямому конфликту между ядерными державами», - цитирует представителя МИД РИА Новости.

Немногим ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что США не проявляют интереса к переговорам по новой системе контроля вооружений.

Песков пояснил, что в случае прекращения существования договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III. - Прим. ред.), «не будучи замененным другой добротной основной», это скажется на мировой безопасности и стабильности, прежде всего в области контроля над вооружениями, самым негативным образом.

До этого президент США Джо Байден выразил готовность обсудить с Россией новую систему контроля над вооружением. По его словам, новая система должна заменить собой договор СНВ-III.

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