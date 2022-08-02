Песков заявил, что США не проявляют интереса к переговорам по новой системе контроля вооружений

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на предложение Вашингтона возобновить переговоры по новой системе контроля над вооружениями. По его словам, российская сторона не раз заявляла о необходимости как можно скорее запустить переговорный процесс, в том числе о продлении договора СНВ-3, но США де-факто не проявляют интереса к каким-либо субстантивным контактам.

«Москва неоднократно говорила о необходимости как можно скорее начать такие переговоры, ибо времени остается мало. Если договор прекратит свое существование, не будучи замененным другой добротной основной, это самым негативным образом скажется на мировой безопасности и стабильности, прежде всего в области контроля над вооружениями», - сказал официальный представитель Кремля.

Напомним, президент США Джозеф Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки готовы обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, в том числе и ядерным. Также Байден выразил мнение, что к обсуждению системы должен присоединиться и Китай, так как эта ядерная держава также является ответственной за стабилизацию ситуации в мире.